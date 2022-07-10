Джокович обратится к Кирьосу с предложением перед финалом Уимблдона, Ник ответил
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович обратился к австралийцу Нику Кирьосу перед финальным матчем Уимблдона.
Джокович в своей социальной сети написал: «Если ты позовёшь меня выпить или на ужин, я пойду. P.S. Завтрашний победитель платит».
Кирьос ответил своему предстоящему сопернику в финале Уимблдона следующим образом: «Договорилось, пойдём в ночной клуб и оторвёмся».
Финальный матч Уимблдона между Джоковичем и Кирьосом состоится сегодня, 10 июля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет € 46 млн.
Отметим, что для Джоковича это рекордный, 32-й финал турнира «Большого шлема», а для Ника Кирьоса — первый. Счёт в личных противостояниях между Кирьосом и Джоковичем 2-0 в пользу австралийского теннисиста.
Комментарии
- 10 июля 2022
-
03:24
-
00:07
- 9 июля 2022
-
23:44
-
23:08
-
22:23
-
22:00
-
21:45
-
21:06
-
20:45
-
20:28
-
19:51
-
19:44
-
19:40
-
19:17
-
19:08
-
18:58
-
18:54
-
18:42
-
18:40
-
18:36
-
18:31
-
18:29
-
18:26
-
18:22
-
18:21
-
18:18
-
18:11
-
18:08
-
18:07
-
17:58
-
17:26
-
17:02
-
16:54
-
16:52
-
16:41
Партнерский контент