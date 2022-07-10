Джокович обратится к Кирьосу с предложением перед финалом Уимблдона, Ник ответил

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к австралийцу Нику Кирьосу перед финальным матчем Уимблдона.

Джокович в своей социальной сети написал: «Если ты позовёшь меня выпить или на ужин, я пойду. P.S. Завтрашний победитель платит».

Кирьос ответил своему предстоящему сопернику в финале Уимблдона следующим образом: «Договорилось, пойдём в ночной клуб и оторвёмся».

Финальный матч Уимблдона между Джоковичем и Кирьосом состоится сегодня, 10 июля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет € 46 млн.

Отметим, что для Джоковича это рекордный, 32-й финал турнира «Большого шлема», а для Ника Кирьоса — первый. Счёт в личных противостояниях между Кирьосом и Джоковичем 2-0 в пользу австралийского теннисиста.