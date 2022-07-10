Макинроя удивила реакция Рыбакиной на победу в Уимблдоне

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой оригинально прокомментировал момент триумфа Елены Рыбакиной в финале Уимблдона – 2022.
«Она даже не отреагировала на то, что выиграла Уимблдон. Кто-нибудь, скажите ей, что она выиграла эту штуку!», – приводит Daily Express слова Макинроя, произнесённые в шутку в прямом эфире BBC.
9 июля в решающей игре за первый в карьере титул «Большого шлема» москвичка Рыбакина, представляющая Казахстан, нанесла поражение второй ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Реакция Елены на победу была очень сдержанной – она казалась невероятно спокойной.
Макинрой в настоящее время работает экспертом на Уимблдоне, который выигрывал в 1981, 1983 и 1984 году. Также на его счету четыре победы в US Open (1979, 1981, 1983, 1989).
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