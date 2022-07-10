«Представляет Казахстан». WTA сделала акцент на гражданстве Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) поздравила Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне-2022, сделав акцент на её гражданстве.

23-я ракетка мира Рыбакина вчера, 9 июля, стала победительницей Уимблдона, в финале обыграв представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Финал мэйджора для обеих соперниц также был первым в карьере.

«Представляет (два эмодзи «флаг Казахстана» по краям). Елена Рыбакина – чемпионка турнира «Большого шлема», — написала медиаслужба WTA в своих социальных сетях. Отметим, что позднее организация удалила свой пост.

23-летняя Рыбакина — уроженка Москвы, с июня 2018 года выступающая за Казахстан. Елена стала первой москвичкой и первой представительницей Казахстана, выигравшей Уимблдон.