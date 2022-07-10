«Представляет Казахстан». WTA сделала акцент на гражданстве Рыбакиной
Поделиться
Женская теннисная ассоциация (WTA) поздравила Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне-2022, сделав акцент на её гражданстве.
23-я ракетка мира Рыбакина вчера, 9 июля, стала победительницей Уимблдона, в финале обыграв представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Финал мэйджора для обеих соперниц также был первым в карьере.
«Представляет (два эмодзи «флаг Казахстана» по краям). Елена Рыбакина – чемпионка турнира «Большого шлема», — написала медиаслужба WTA в своих социальных сетях. Отметим, что позднее организация удалила свой пост.
23-летняя Рыбакина — уроженка Москвы, с июня 2018 года выступающая за Казахстан. Елена стала первой москвичкой и первой представительницей Казахстана, выигравшей Уимблдон.
Комментарии
- 10 июля 2022
-
09:51
-
09:35
-
07:27
-
04:31
-
03:24
-
00:07
- 9 июля 2022
-
23:44
-
23:08
-
22:23
-
22:00
-
21:45
-
21:06
-
20:45
-
20:28
-
19:51
-
19:44
-
19:40
-
19:17
-
19:08
-
18:58
-
18:54
-
18:42
-
18:40
-
18:36
-
18:31
-
18:29
-
18:26
-
18:22
-
18:21
-
18:18
-
18:11
-
18:08
-
18:07
-
17:58
-
17:26
Партнерский контент