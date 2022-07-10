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Журналист: когда Миддлтон поздравляла Рыбакину, худший кошмар британской власти стал явью

Журналист: когда Миддлтон поздравляла Рыбакину, худший кошмар британской власти стал явью
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Редактор британского The Sun Самуэль Стрит высказался о том, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вручала уроженке Москвы Елене Рыбакиной награду за победу на Уимблдоне-2022.

Напомним, 23-я ракетка мира казахстанка Рыбакина вчера, 9 июля, стала победительницей Уимблдона, в финале обыграв представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

«Худший кошмар правительства Великобритании становится явью, когда Кейт Миддлтон вручает уимблдонский трофей россиянке», — написал Стрит в своих социальных сетях.

«Мы наблюдали за тем, как Кейт Миддлтон вручала трофей россиянке, это было не так уж и плохо, не так ли? Уимблдон, королевская семья и жизнь будут продолжаться.

Но если бы запрет всё же сработал, как в случае с Сербией в 90-е годы, хорошие люди потеряли бы средства к существованию и это не помогло бы ни одному украинцу», — добавил Стрит позднее.

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