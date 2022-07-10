Азаренко: Онс Жабер — одно из лучших явлений, которые происходили в теннисе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко поддержала представительницу Туниса Онс Жабер после поражения в финале Уимблдона-2022.

Напомним, в решающем матче вторая ракетка мира Жабер уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (23-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 2:6, 2:6. Для Елены и Онс это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере.

«Онс Жабер – одно из лучших явлений, которые происходили в теннисе. Продолжай сиять и делиться своим светом со всем миром! Ты большое вдохновение для стольких людей!» — написала Азаренко в своих социальных сетях.

Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, была отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за дисквалификации россиянок и белорусок WTA лишила Уимблдон рейтинговых очков.