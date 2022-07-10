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Британский журналист обвинил Уимблдон в дискриминации по отношению к россиянам и белорусам

Британский журналист обвинил Уимблдон в дискриминации по отношению к россиянам и белорусам
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Редактор британского The Sun Самуэль Стрит осудил решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне-2022.

Отметим, что женщины уже разыграли титул на Уимблдоне. Его обладательницей стала 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина.

«Рыбакина – русская, из Москвы, она сказала, что надеется, что военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине прекратится как можно скорее, так же как Медведев и Рублёв. Почему они все не смогли сыграть?

Речь идёт не о Кремле, а о проявлении дискриминации на Уимблдоне», – написал Стрит в своих социальных сетях.

«Победа Рыбакиной — большой провал России». Москвичка взяла Уимблдон, но чья это заслуга? «Победа Рыбакиной — большой провал России». Москвичка взяла Уимблдон, но чья это заслуга?
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