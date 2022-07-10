«Чего все добиваются?» Тренер Рыбакиной — о вопросах к Елене о России и Казахстане

Стэфано Вуков, тренер чемпионки Уимблдона-2022 казахстанки Елены Рыбакиной, рассказал, как относится к частым вопросам к подопечной о смене гражданства.

«Когда она сменила гражданство, ещё в 2018 году, в основном происходило то же самое, похожие вопросы, только с другой стороны. Она к этому привыкла. Как я уже сказал, мы привыкли к неудобным вопросам, но, честно говоря, я не знаю – чего все добиваются? В конце концов, это теннисисты, флаг вообще не имеет значения, мы здесь для того, чтобы наслаждаться отличным теннисом. Она справилась с этим (вопросами о смене гражданства) хорошо, потому что ожидала их.

Елена давно сотрудничает с Федерацией тенниса Казахстана, её президент был на матче, чтобы поддержать её, а ещё был министр финансов. Они были добры к ней и очень помогли», — приводит слова Вукова Tennis Majors.