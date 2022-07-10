Новак Джокович — Ник Кирьос: текстовая онлайн-трансляция мужского финала Уимблдона-2022

Сегодня, 10 июля, определится чемпион Уимблдона-2022. За престижный трофей сразятся его действующий обладатель, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и австралиец Ник Кирьос. Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.
Теннисисты встречались лишь дважды в карьере, оба матча выиграл Кирьос. Правда, прошли они оба в 2017-м, который был худшим для Джоковича за последнее десятилетие. В четвертьфинале Акапулько Ник взял верх со счётом 7:6 (11:9), 7:5, а в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.
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