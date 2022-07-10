Жена Новака Джоковича опубликовала серию трогательных снимков в честь годовщины их свадьбы

Елена Джокович, супруга 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях трогательный пост. Сегодня, 10 июля, пара празднует восьмую годовщину своей свадьбы.
Также сегодня Джокович (1) сразится с австралийцем Ником Кирьосом в финале Уимблдона-2022. Отметим, что серб – действующий чемпион турнира, причём победа в 2021 году стала для него третьей подряд и шестой в общей сложности.
«8 лет в браке и 17 – совместного роста. И сегодня мой мальчик играет в финале Уимблдона!» — подписала целую серию совместных фото с супругом Елена.
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
Джокович традиционно привёз в Лондон всю семью – жену, сына Стефана, который на протяжении всего турнира тренируется с отцом, и дочь Тару.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.
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