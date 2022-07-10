Азаренко оценила мем о том, что Уимблдон принял Рыбакину из-за «глубоких казахских корней»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко поставила лайк на мем, посвящённый отстранению россиян и белорусов от Уимблдона-2022.

Она сделала это до финала женских соревнований, победу в которых одержала уроженка Москвы, с 2018 года представляющая Казахстан, Елена Рыбакина.

Мем состоит из двух фото: кричащего Новака Джоковича и забавно улыбающегося Даниила Медведева.

«Член Уимблдонского комитета пытается объяснить Даниилу Медведеву, что у Елены Рыбакиной глубокие казахские корни», — говорится в описании твита.

Отметим, что после матча Азаренко тепло обратилась к финалистке турнира Онс Жабер из Туниса, которая проиграла Рыбакиной со счётом 6:3, 2:6, 2:6.