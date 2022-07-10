Опубликована сетка турнира в Ньюпорте, где сыграют Оже-Альяссим, Иснер, Бублик и Маррей

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), который пройдёт с 11 по 17 июля.

Возглавил посев соревнований девятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Он пропустит первый раунд, а во втором сыграет с победителем матча Джэйсон Каблер – Джордан Томпсон (оба – Австралия).

Вторым сеяным стал американец Джон Иснер. Его соперником во втором круге станет либо француз Уго Умбер, либо немец Петер Гоёвчик. Третий номер посева – у представителя Казахстана Александра Бублика, во втором раунде он сразится с победителем матча Раду Албот (Молдавия) – Джек Сок (США).

Другие интересные матчи первого круга турнира в Ньюпорте:

Сэм Куэрри (США) – Энди Маррей (Великобритания, 6);

Макс Пёрселл (Австралия, WC) – Адриан Маннарино (Франция).