Опубликована сетка турнира в Ньюпорте, где сыграют Оже-Альяссим, Иснер, Бублик и Маррей

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), который пройдёт с 11 по 17 июля.
Возглавил посев соревнований девятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Он пропустит первый раунд, а во втором сыграет с победителем матча Джэйсон Каблер – Джордан Томпсон (оба – Австралия).
Вторым сеяным стал американец Джон Иснер. Его соперником во втором круге станет либо француз Уго Умбер, либо немец Петер Гоёвчик. Третий номер посева – у представителя Казахстана Александра Бублика, во втором раунде он сразится с победителем матча Раду Албот (Молдавия) – Джек Сок (США).
Другие интересные матчи первого круга турнира в Ньюпорте:
Сэм Куэрри (США) – Энди Маррей (Великобритания, 6);
Макс Пёрселл (Австралия, WC) – Адриан Маннарино (Франция).
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