Ник Кирьос выиграл первый сет в финале Уимблдона-2022, где сражается с Новаком Джоковичем

Завершился первый сет мужского финала Уимблдона-2022, в котором сошлись действуюший чемпион, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и 40-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос. Поединок проходит на Центральном корте. Для 27-летнего Ника это первый в карьере финал мэйджора.

Первую партию со счётом 6:4 выиграл Кирьос. Она продлилась 31 минуту. На счету Ника уже семь эйсов и 14 активно выигранных мячей.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.

Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.

Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.