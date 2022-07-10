Джокович выиграл второй сет в финале Уимблдона в матче с Кирьосом

В эти минуты на Уимблдоне проходит финал мужского турнира. За титул борьбу ведут серб Новак Джокович и австралиец Ник Кирьос. Первый сет выиграл Кирьос, но Джокович сумел восстановить равновесие в счёте, одержав победу во втором сете.



Второй сет завершился со счётом 6:3. Во второй партии Джокович выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. Кирьос сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.



Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.



Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.