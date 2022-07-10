Джокович выиграл второй сет в финале Уимблдона в матче с Кирьосом

В эти минуты на Уимблдоне проходит финал мужского турнира. За титул борьбу ведут серб Новак Джокович и австралиец Ник Кирьос. Первый сет выиграл Кирьос, но Джокович сумел восстановить равновесие в счёте, одержав победу во втором сете.
Второй сет завершился со счётом 6:3. Во второй партии Джокович выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. Кирьос сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.
Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.
Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.
- 10 июля 2022
-
18:39
-
18:14
-
18:03
-
17:24
-
17:09
-
16:57
-
16:41
-
16:17
-
15:35
-
15:02
-
14:33
-
14:23
-
14:08
-
13:51
-
13:25
-
13:12
-
12:55
-
12:41
-
12:25
-
12:14
-
11:12
-
10:56
-
10:45
-
10:31
-
10:22
-
09:51
-
09:35
-
07:27
-
04:31
-
03:24
-
00:07
- 9 июля 2022
-
23:44
-
23:08
-
22:23
-
22:00