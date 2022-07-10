«Она выпила 700 стаканов». Кирьос раскритиковал зрительницу в матче с Джоковичем

В эти минуты на Уимблдоне проходит финальный матч мужского турнира. За титул борются австралиец Ник Кирьос и серб Новак Джокович. После двух сетов счёт равный — 4:6, 6:3.



Во втором сете Кирьос устроил перепалку с рефери. Австралиец был недоволен тем, что одна из болельщиц постоянно мешала ему.

«Да она пьяна до мозга костей. Разговаривает со мной во время гейма. Та, что в платье, та, что похожа на ту, которая выпила 700 стаканов, бро», — сказал Кирьос.



Но австралиец в итоге получил предупреждение. Судья призвал Кирьоса играть, а не разговаривать.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.



Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.