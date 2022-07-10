Немецкие журналисты выпустили расследование о договорняках. Карацев — среди подозреваемых

Немецкий журналист Янник Шнейдер сообщил в соцсетях, что он вместе с коллегой Маркусом Хармом завершил работу над расследованием договорных матчей в теннисе. Расследование вышло на телеканале ZDF.



В репортаже рассказывается о случаях договорных матчей в теннисе. В числе подозреваемых оказались грузинский теннисист Николоз Басилашвили и россиянин Аслан Карацев, а также их бывший тренер Егор Яцюк. Утверждается, что Яцюк предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата. Авторы расследования ссылаются на данные ITF.



Утверждается, что Карацев мог сыграть договорной матч на турнире в Штутгарте (Германия) в 2022 году. Россиянина допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос». Но информации о результатах допросов пока нет.