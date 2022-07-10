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Джокович — первый победитель Уимблдона, который проигрывал первые сеты, начиная с 1/4

Джокович — первый победитель Уимблдона, который проигрывал первые сеты, начиная с 1/4
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Сербский теннисист Новак Джокович стал первым победителем Уимблдона в новой эпохе, который проигрывал первые сеты в четвертьфинале, полуфинале и финале.

В четвертьфинале серб обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.

В полуфинале Новак обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

В финале Джокович обыграл австралийца Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Такой рекорд покорялся лишь американскому теннисисту Теду Шрёдеру в далёком 1949 году.

Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Джокович не получит рейтинговые очки за победу на Уимблдоне.

Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.

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