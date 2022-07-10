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Герцогиня Кембриджская вручила трофей Джоковичу после победы в финале Уимблдона

Герцогиня Кембриджская вручила трофей Джоковичу после победы в финале Уимблдона
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на Уимблдоне. В финале турнира «Большого шлема» Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.

После завершения матча Миддлтон приняла участие в церемонии награждения теннисиста. Накануне она также поздравила представительницу Казахстана Елену Рыбакину с победой на турнире.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.

Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.

Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.

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