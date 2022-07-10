Джокович выиграл 21-й турнир «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир «Большого шлема» в 21-й раз. В финале Уимблдона он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.



Сербского теннисиста с победой поздравила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Она вручила ему трофей за победу на турнире.



Джокович сократил отставание по количеству побед на турнирах «Большого шлема» от испанца Рафаэля Надаля. Представитель Испании является рекордсменом, он выигрывал ТБШ 21 раз.

Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.



Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.