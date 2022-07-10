20 из 22 последних турниров «Большого шлема» выиграли представители «Большой тройки»

20 из 22 последних турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде выиграли представители «Большой тройки» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер).

Исключениями являются австриец Доминик Тим, который выиграл US Open в 2020 году, и россиянин Даниил Медведев, который выиграл этот же турнир в 2021 году.

Сегодня, 10 июля, сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир «Большого шлема» в 21-й раз, победив в финале Уимблдона австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Джокович не получит рейтинговые очки за победу на Уимблдоне.



Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.