Джокович в четвёртый раз подряд выиграл Уимблдон

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона. В финале турнира он обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.



Джокович защитил титул чемпиона турнира. Кроме того, он уже в четвёртый раз подряд выиграл Уимблдон.

После матча сербского теннисиста с победой поздравила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Она вручила ему трофей за победу на турнире.



Джокович сократил отставание по количеству побед на турнирах «Большого шлема» от испанца Рафаэля Надаля. Представитель Испании является рекордсменом, он выигрывал ТБШ 22 раза.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.