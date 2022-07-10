Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович в седьмой раз в карьере стал победителем Уимблдона. В финале турнира «Большого шлема» экс первая ракетка мира обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч соперников закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.



Отметим, что самым титулованным игроком в истории Уимблдона является швейцарец Роджер Федерер. Он за карьеру выигрывал этот турнир восемь раз.

Сербского теннисиста с победой поздравила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Она вручила ему трофей за победу на турнире.



Джокович сократил отставание по количеству побед на турнирах «Большого шлема» от испанца Рафаэля Надаля. Представитель Испании является рекордсменом, он выигрывал ТБШ 22 раза. У Джоковича теперь 21 победа.