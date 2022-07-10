Тарпищев объяснил, были ли у Кирьоса шансы на победу в финале Уимблдона с Джоковичем

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре австралийского теннисиста Ника Кирьоса в финале Уимблдона. Кирьос в финале турнира уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).
«Были ли шансы у Кирьоса? Были — он рвал игру. Было два варианта: либо Джокович справится с рваным ритмом и сохранит классическую длину полёта мяча, либо не сможет этого сделать. При рваной игре ты сам не можешь играть оптимально в свой теннис — тебе попросту не дают в него играть. Джоковичу смог, и ему хватило — в этом компоненте он выглядел лучше. Но Кирьос мог и выиграть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.
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