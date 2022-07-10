Джокович дал подержать трофей Уимблдона принцу Джорджу
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Сербский теннисист Новак Джокович после победы в финале Уимблдона дал подержать трофей восьмилетнему принцу Джорджу Кембриджскому.
Сегодня, 10 июля, сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир «Большого шлема» в 21-й раз, победив в финале Уимблдона австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).
Напомним, трофей сербу вручала мама Джорджа — герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. После завершения матча Миддлтон приняла участие в церемонии награждения теннисиста. Накануне она также поздравила представительницу Казахстана Елену Рыбакину с победой на турнире.
Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Джокович не получит рейтинговые очки за победу на Уимблдоне.
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