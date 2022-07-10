Джокович: Уимблдон вдохновил меня, чтобы начать играть в теннис

Сербский теннисист Новак Джокович эмоционально прокомментировал победу на Уимблдоне. В финале турнира он обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Джокович уже в седьмой раз выиграл Уимблдон.
«Даже не могу описать, что значит для меня этот трофей. Я уже много раз говорил, что Уимблдон всегда будет особенным турниром для меня. Именно Уимблдон вдохновил меня на то, чтобы я начал играть в теннис. Я начинал на небольшом горном курорте. Там у моих родителей был ресторан.
Когда мне было четыре с половиной года, я увидел, как Пит Сампрас впервые выиграл Уимблдон в 1992 году. Тогда я попросил родителей, чтобы они купили мне ракетку. Моим первым образом тенниса была трава. И я всегда мечтал приехать и сыграть здесь. Это огромное счастье для меня», — сказал Джокович после матча.
- 10 июля 2022
-
20:21
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:51
-
19:47
-
19:47
-
19:44
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
18:39
-
18:14
-
18:03
-
17:24
-
17:09
-
16:57
-
16:41
-
16:17
-
15:35
-
15:02
-
14:33
-
14:23
-
14:08
-
13:51
-
13:25
-
13:12
-
12:55
-
12:41
-
12:25
-
12:14
-
11:12
-
10:56