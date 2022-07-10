Джокович: Уимблдон вдохновил меня, чтобы начать играть в теннис

Сербский теннисист Новак Джокович эмоционально прокомментировал победу на Уимблдоне. В финале турнира он обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Джокович уже в седьмой раз выиграл Уимблдон.



«Даже не могу описать, что значит для меня этот трофей. Я уже много раз говорил, что Уимблдон всегда будет особенным турниром для меня. Именно Уимблдон вдохновил меня на то, чтобы я начал играть в теннис. Я начинал на небольшом горном курорте. Там у моих родителей был ресторан.



Когда мне было четыре с половиной года, я увидел, как Пит Сампрас впервые выиграл Уимблдон в 1992 году. Тогда я попросил родителей, чтобы они купили мне ракетку. Моим первым образом тенниса была трава. И я всегда мечтал приехать и сыграть здесь. Это огромное счастье для меня», — сказал Джокович после матча.

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