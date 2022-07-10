Джокович — Кирьосу: не думал, что наговорю про тебя столько хорошего

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к австралийцу Нику Кирьосу после финала Уимблдона. В финале турнира «Большого шлема» Джокович одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.



«Ник, ты вернёшься! И не только на Уимблдон, а в финал. После тяжёлого поражения бывает сложно искать слова утешения. Но ты показал, почему заслуживаешь быть одним из лучших игроков мира, особенно на этом покрытии. Я поздравляю тебя и твою команду со столь великолепным турниром.



Желаю успехов, мой друг. Я тебя очень уважаю. Ты — отличный теннисист и спортсмен. Ты и раньше это слышал, но сейчас у тебя всё начинает складываться. Уверен, что ты будешь часто появляться на поздних стадиях турниров «Большого шлема».



Никогда не думал, что наговорю про тебя столько всего хорошего, учитывая наши отношения. Так что, говорю официально, это броманс», — сказал после матча Джокович.

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