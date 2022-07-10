Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лэйвер поддержал Кирьоса, который проиграл в финале Уимблдона Джоковичу

Лэйвер поддержал Кирьоса, который проиграл в финале Уимблдона Джоковичу
Комментарии

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер отреагировал на результат финального матча Уимблдона. В финале турнира серб Новак Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

«Новак, поздравляю с седьмой победой на Уимблдоне! Это было мастерское представление! Ник, тебе не повезло. У тебя такой большой талант! Надеюсь, что вновь увижу тебя скоро в финале турнира «Большого шлема», — написал Лэйвер в соцсетях.

Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.

Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.

Новость по теме
Джокович дал подержать трофей Уимблдона принцу Джорджу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022