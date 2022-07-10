Джокович: надеюсь, что это начало наших великолепных отношений с Кирьосом

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что надеется выстроить хорошие взаимоотношения с австралийцем Ником Кирьосом. Сегодня, 10 июля, они встретились в финале Уимблдона. Победу одержал Джокович, матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.
Ранее в соцсетях теннисисты шутили. Кирьос написал Джоковичу, что после финала им стоит устроить вечеринку.
«Не знаю, сделаем мы это сегодня или в какой-то другой вечер, но да. Я надеюсь, что это начало наших великолепных отношений с Кирьосом и за пределами корта», — сказал после матча Джокович.
Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.
Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.
- 10 июля 2022
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