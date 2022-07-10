Кирьос после поражения в финале Уимблдона снова нарушил правила турнира

Австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз нарушил правила Уимблдона. Сразу после финального матча с сербом Новаком Джоковичем австралиец снял белую кепку и заменил её на красную. Таким образом, Ник нарушил правила, предписывающие игрокам быть в белом. Интервью после матча Кирьос давал уже в красной кепке.

Примечательно, что Кирьос на нынешнем Уимблдоне и раньше уже нарушал правила. Он неоднократно надевал красную кепку, а также использовал красные кроссовки.



Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Новак в общей сложности за карьеру выиграл 21 турнир «Большого шлема». По этому показателю он уступает лишь испанцу Рафаэлю Надалю, у которого 22 титула в карьере.