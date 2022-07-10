Джокович: буду надеяться на хорошие новости из США, я бы очень хотел сыграть на US Open

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о ситуации с поездкой на US Open. В настоящее время правила запрещают ему въехать в США из-за отказа от вакцинации. В связи с этим непонятно, сможет ли серб выступить на турнире «Большого шлема».
«Следующие недели я проведу в отпуске и буду надеяться на хорошие новости из США. Я бы очень хотел сыграть на US Open. Если же ничего не изменится, то мне нужно будет подумать о моём расписании», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Сегодня, 10 июля, Новак стал победителем Уимблдона. В финале турнира он нанёс поражение австралийцу Нику Кирьосу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Новак в общей сложности за карьеру выиграл 21 турнир «Большого шлема». По этому показателю он уступает лишь испанцу Рафаэлю Надалю, у которого 22 титула.
- 10 июля 2022
-
23:25
-
22:53
-
22:29
-
22:22
-
21:58
-
21:37
-
21:14
-
21:05
-
20:52
-
20:21
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:51
-
19:47
-
19:47
-
19:44
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
18:39
-
18:14
-
18:03
-
17:24
-
17:09
-
16:57
-
16:41
-
16:17
-
15:35
-
15:02
-
14:33
-
14:23
-
14:08