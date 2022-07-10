Джокович: буду надеяться на хорошие новости из США, я бы очень хотел сыграть на US Open

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о ситуации с поездкой на US Open. В настоящее время правила запрещают ему въехать в США из-за отказа от вакцинации. В связи с этим непонятно, сможет ли серб выступить на турнире «Большого шлема».



«Следующие недели я проведу в отпуске и буду надеяться на хорошие новости из США. Я бы очень хотел сыграть на US Open. Если же ничего не изменится, то мне нужно будет подумать о моём расписании», — сказал Джокович на пресс-конференции.



Сегодня, 10 июля, Новак стал победителем Уимблдона. В финале турнира он нанёс поражение австралийцу Нику Кирьосу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Новак в общей сложности за карьеру выиграл 21 турнир «Большого шлема». По этому показателю он уступает лишь испанцу Рафаэлю Надалю, у которого 22 титула.