Джон Макинрой: нужно, чтобы Джоковичу разрешили сыграть на US Open
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой призвал власти США пустить в страну серба Новака Джоковича, чтобы он смог выступить на US Open. Из-за отказа от вакцинации Джокович не может въехать в США.
«Политики лезут везде слишком активно. Они сделали это в Австралии.
Позвольте этому парню поехать и сыграть в США. Ну, давайте! Это же безумие! Но не я принимаю эти решения. Надеюсь, что там примут правильные решения. Это моё личное мнение.
Можно разрешить сдать тест. Я не знаю. Но должен быть какой-то выход. Подождём, посмотрим. Но не должно быть так, что его не пускают», — сказал Макинрой в эфире ESPN.
Сегодня, 10 июля, Джокович стал победителем Уимблдона.
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