Джон Макинрой: нужно, чтобы Джоковичу разрешили сыграть на US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой призвал власти США пустить в страну серба Новака Джоковича, чтобы он смог выступить на US Open. Из-за отказа от вакцинации Джокович не может въехать в США.



«Политики лезут везде слишком активно. Они сделали это в Австралии.



Позвольте этому парню поехать и сыграть в США. Ну, давайте! Это же безумие! Но не я принимаю эти решения. Надеюсь, что там примут правильные решения. Это моё личное мнение.



Можно разрешить сдать тест. Я не знаю. Но должен быть какой-то выход. Подождём, посмотрим. Но не должно быть так, что его не пускают», — сказал Макинрой в эфире ESPN.

Сегодня, 10 июля, Джокович стал победителем Уимблдона.