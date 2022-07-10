Кирьос: сейчас уже всё великолепно, я выпил два пива

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о давлении, с которым столкнулся на Уимблдоне. Австралиец впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема». В финале он уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).
«Конечно, я был очень рад, что приехал сюда. У меня были большие надежды. Но в течение всего турнира не было такого момента, когда я чувствовал бы себя хорошо. Я испытывал большое давление, что я должен чего-то достичь и что-то сделать. Мне было очень тяжело. Но сейчас уже всё великолепно. Я уже выпил два пива», — цитирует Кирьоса Eurosport.
Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.
Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.
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