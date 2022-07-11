Джокович: отправляясь на Уимблдон, я был уверен в уровне своей игры

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что был настроен оптимистично перед стартом Уимблдона. Накануне, 10 июля, серб одержал победу на турнире. В финале соревнований он обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).



«Отправляясь на Уимблдон, я был уверен в уровне своей игры, ведь я уже выиграл здесь три титула подряд. Мне всегда нравилось играть на траве. Я чувствовал с каждым годом, что играю лучше на траве.



Я приехал после выступления в Париже, где потерпел тяжёлое и эмоциональное поражение в матче с Надалем. Конечно, оно сильно расстраивало. Но уже в Риме и Париже я играл в теннис, в который хотел. Поэтому я был готов бороться за титулы», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.