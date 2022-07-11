Джокович: отправляясь на Уимблдон, я был уверен в уровне своей игры
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович признался, что был настроен оптимистично перед стартом Уимблдона. Накануне, 10 июля, серб одержал победу на турнире. В финале соревнований он обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).
«Отправляясь на Уимблдон, я был уверен в уровне своей игры, ведь я уже выиграл здесь три титула подряд. Мне всегда нравилось играть на траве. Я чувствовал с каждым годом, что играю лучше на траве.
Я приехал после выступления в Париже, где потерпел тяжёлое и эмоциональное поражение в матче с Надалем. Конечно, оно сильно расстраивало. Но уже в Риме и Париже я играл в теннис, в который хотел. Поэтому я был готов бороться за титулы», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
00:53
-
00:30
- 10 июля 2022
-
23:48
-
23:25
-
22:53
-
22:29
-
22:22
-
21:58
-
21:37
-
21:14
-
21:05
-
20:52
-
20:21
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:51
-
19:47
-
19:47
-
19:44
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
18:39
-
18:14
-
18:03
-
17:24
-
17:09
-
16:57
-
16:41
-
16:17
-
15:35
-
15:02
Партнерский контент