Кирьос язвительно ответил на вопрос, нужно ли ему повысить выдержку

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос о том, мешает ли ему несдержанность во время матчей. В финале Уимблдона в матче с сербом Новаком Джоковичем Кирьос устроил перепалку с рефери. Он был недоволен тем, что женщина на трибунах постоянно разговаривала во время игры. Матч завершился победой Джоковича.



«Нужно ли мне повысить выдержку? Я думаю, что остальным 126 игрокам в сетке нужно повысить выдержку. Но, конечно, иногда я злился, это очевидно. Ведь мы говорим о турнире, победа в котором делает твоё имя бессмертным.



Да, конечно, я мог бы прибавить в некоторых вещах, не только в выдержке. Мне бы пригодилось улучшить приём форхендом. Я работал над этим. Всегда есть в чём прибавить. Думаю, что ваш вопрос некорректен. Каждый из нас мог бы в чём-то прибавить», — сказал на пресс-конференции Кирьос.