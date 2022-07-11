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Кирьос язвительно ответил на вопрос, нужно ли ему повысить выдержку

Кирьос язвительно ответил на вопрос, нужно ли ему повысить выдержку
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Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос о том, мешает ли ему несдержанность во время матчей. В финале Уимблдона в матче с сербом Новаком Джоковичем Кирьос устроил перепалку с рефери. Он был недоволен тем, что женщина на трибунах постоянно разговаривала во время игры. Матч завершился победой Джоковича.

«Нужно ли мне повысить выдержку? Я думаю, что остальным 126 игрокам в сетке нужно повысить выдержку. Но, конечно, иногда я злился, это очевидно. Ведь мы говорим о турнире, победа в котором делает твоё имя бессмертным.

Да, конечно, я мог бы прибавить в некоторых вещах, не только в выдержке. Мне бы пригодилось улучшить приём форхендом. Я работал над этим. Всегда есть в чём прибавить. Думаю, что ваш вопрос некорректен. Каждый из нас мог бы в чём-то прибавить», — сказал на пресс-конференции Кирьос.

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