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Златан Ибрагимович двумя словами отреагировал на победу Новака Джоковича на Уимблдоне

Златан Ибрагимович двумя словами отреагировал на победу Новака Джоковича на Уимблдоне
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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на победу 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича на Уимблдонском турнире. Вчера, 10 июля, Джокович со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдона.

«Кто ещё?» — написал Ибрагимович в своих социальных сетях, тегнув Джоковича и прикрепив текст к фото Новака с трофеем.

Фото: из соцсетей златана ибрагимовича

Напомним, 35-летний Новак Джокович в седьмой раз завоевал титул на Уимблдоне. Он пять раз подряд выигрывает этот турнир. Что касается 27-летнего Кирьоса, то он впервые дошёл до финала турнира «Большого шлема».

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Также посмотрите видео, как Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:

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