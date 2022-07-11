Ник Кирьос одной фразой описал своё выступление на Уимблдоне, где он дошёл до финала

45-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Вчера, 10 июля, Кирьос в финале Уимблдонского турнира проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).
«Адская поездочка», — написал Кирьос, прикрепив текст к фотографиям с трофеем для финалиста, сделанным после турнира.
Фото: из личного архива ника кирьоса
Фото: из личного архива ника кирьоса
Фото: из личного архива ника кирьоса
Напомним, 35-летний Новак Джокович в седьмой раз завоевал титул на Уимблдоне. Он пять раз подряд выигрывает этот турнир. Что касается 27-летнего Кирьоса, то он впервые дошёл до финала турнира «Большого шлема».
Также посмотрите видео, как Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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