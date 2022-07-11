Онс Жабер опубликовала пост после поражения от Елены Рыбакиной в финале Уимблдона
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Пятая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер опубликовала пост в своих соцсетях, после того как проиграла в финале Уимблдона представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, занимающей 23-е место в рейтинге WTA. Жабер проиграла Рыбакиной со счётом 6:3, 2:6, 2:6.
«Какая поездка! Спасибо всем, кто поддерживал меня с первого дня этого теннисного путешествия: моим родителям, моему мужу, моему тренеру и моей команде. Без вас это было бы вообще невозможно. Я вас всех очень люблю.
Я надеюсь, что вдохновила Тунис, африканский континент и арабский мир во время Уимблдона. Я вернусь на Центральный корт! Продолжай мечтать, юная девушка», — написала Онс.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
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