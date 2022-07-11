20-летняя Аманда Анисимова показала фото в купальнике

22-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 20-летняя спортсменка показала, как проводит отпуск в Греции. Она выложила свою фотографию в купальнике.

«Прохлаждаюсь», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива аманды анисимовой

Напомним, на Уимблдонском турнире 2022 года Аманда Анисимова дошла до четвертьфинальной стадии, где проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира румынке Симоне Халеп. До этого она обыграла таких спортсменок, как Юань Юэ (Китай), Лорен Дэвис (США), Кори Гауфф (США) и Армони Тан (Франция). Победу на турнире одержала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла Онс Жабер из Туниса.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: