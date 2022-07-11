Циципас поздравил Новака Джоковича с победой на Уимблдоне
Поделиться
Греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил серба Новака Джоковича с победой в финале Уимблдона-2022.
«Никогда не забывайте поздравлять чемпионов, которые многим пожертвовали ради спорта. Поздравляю Новака Джоковича с безупречным триумфальным заходом! Заслуженно», — написал Стефанос Циципас в своих социальных сетях, прикрепив фото Джоковича с трофеем.
Вчера, 10 июля, в финале Уимблдона Новак обыграл обидчика Циципаса, австралийца Ника Кирьоса. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.
Джокович сократил отставание по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (21) от испанца Рафаэля Надаля. Представитель Испании является рекордсменом, он выигрывал ТБШ 22 раза.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
10:09
-
10:08
-
09:52
-
09:43
-
09:29
-
09:08
-
08:59
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
07:57
-
07:32
-
07:18
-
00:53
-
00:30
- 10 июля 2022
-
23:48
-
23:25
-
22:53
-
22:29
-
22:22
-
21:58
-
21:37
-
21:14
-
21:05
-
20:52
-
20:21
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:51
-
19:47
-
19:47
-
19:44
-
19:38
-
19:33
Партнерский контент