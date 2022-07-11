Циципас поздравил Новака Джоковича с победой на Уимблдоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил серба Новака Джоковича с победой в финале Уимблдона-2022.

«Никогда не забывайте поздравлять чемпионов, которые многим пожертвовали ради спорта. Поздравляю Новака Джоковича с безупречным триумфальным заходом! Заслуженно», — написал Стефанос Циципас в своих социальных сетях, прикрепив фото Джоковича с трофеем.

Вчера, 10 июля, в финале Уимблдона Новак обыграл обидчика Циципаса, австралийца Ника Кирьоса. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.

Джокович сократил отставание по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (21) от испанца Рафаэля Надаля. Представитель Испании является рекордсменом, он выигрывал ТБШ 22 раза.