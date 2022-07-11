Горан Иванишевич: другие бросили бы спорт после того, что Новак пережил в Австралии. Герой

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящее время является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, восхитился боевым духом подопечного.
«Другие люди больше никогда не играли бы в теннис, если бы им пришлось пройти через то, через что Новак прошёл в Австралии. Это героизм», — приводит слова Иванишевича журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
Напомним, Джоковичу, не желающему прививаться, не разрешили выступить на Открытом чемпионате Австралии и со скандалом депортировали из страны. На «Ролан Гаррос» Новак дошёл до четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону Рафаэлю Надалю, а на Уимблдоне завоевал титул.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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