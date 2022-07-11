Кирьос — о своём будущем: чувствую, что мой огонь загорелся на весь год

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мыслями о будущем после проигранного финала Уимблдона-2022.

«Я чувствую, что мой огонь загорелся на весь год. Я, очевидно, встретил много удивительных людей в этом году, которые дали мне дополнительную мотивацию. Эти люди поддерживают меня. Я просто люблю быть с ними рядом, а они просто хотят подтолкнуть меня быть лучшим человеком и лучшим теннисистом, они понимают, что я чрезвычайно талантлив. У меня есть много дел в этом виде спорта», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.

Вчера, 10 июля, Кирьос в финале Уимблдона проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).