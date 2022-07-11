Роджер Федерер впервые в карьере выбыл из рейтинга ATP
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер впервые в карьере выбыл из рейтинга ATP. Произошло это по той причине, что 40-летний спортсмен не сыграл ни в одном из рейтинговых турниров за последние 52 недели. Сегодня, 11 июля, у Федерера сгорели очки, которые он заработал за выход в четвертьфинал Уимблдона 2021 года. Тогда он уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу.
Ранее Роджер Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарский теннисист сыграет на турнире в Базеле, который состоится в октябре.
Также посмотрите видео о том, как Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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