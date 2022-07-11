Елена Рыбакина заявила, что приедет в Казахстан после победы на Уимблдоне
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина анонсировала свой приезд в Казахстан после победы на Уимблдоне-2022. Визит запланирован на 12 июля.
«Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю, и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной», — передаёт слова Рыбакиной пресс-служба федерации тенниса Казахстана.
Напомним, что 9 июля в финальном матче Уимблдона Рыбакина одержала волевую победу над второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема».
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