Елена Рыбакина заявила, что приедет в Казахстан после победы на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина анонсировала свой приезд в Казахстан после победы на Уимблдоне-2022. Визит запланирован на 12 июля.

«Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю, и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной», — передаёт слова Рыбакиной пресс-служба федерации тенниса Казахстана.

Напомним, что 9 июля в финальном матче Уимблдона Рыбакина одержала волевую победу над второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема».