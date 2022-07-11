Шамиль Тарпищев отреагировал на слова о минимальных заслугах ФТР в успехе Елены Рыбакиной

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал слова вице-президента Федерации тенниса Казахстана Юрия Польского. Ранее Польский заявил, что заслуги ФТР в успехе Елены Рыбакиной, которая выиграла Уимблдон, минимальны.

«Это раздувается — какой в этом смысл? Она у нас занималась с шести лет и до 18 — какие минимальные заслуги? Это просто перетягивают канат. Не умаляю заслуг Казахстана, но она продукт нашей школы. Не было бы этих 12 лет, которые она была у нас, то что бы было? Не знаю, кому эти дискуссии нужны.

Я сказал, как есть. Я не рассуждаю, правильно или нет. Ясно, что продукт нашей школы. Этого никто не может отрицать. Есть фактический материал, который я даю. Дальше пусть думают, кто как хочет. Меня это уже не колышет, как бы это ни раздували», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: