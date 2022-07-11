23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс во второй раз в карьере выбыла из рейтинга WTA. Произошло это по той причине, что 40-летняя спортсменка не сыграла ни в одном из рейтинговых турниров в женском одиночном разряде за последние 52 недели. Сегодня, 11 июля, у Уильямс сгорели очки, которые она заработала за участие в первом круге Уимблдона 2021 года. Тогда она из-за травмы не смогла закончить матч с Александрой Саснович из Беларуси.
Это уже второй случай, когда Серена Уильямс выбыла из рейтинга WTA. Она сыграла на Australian Open 2017 года, где одержала победу, затем ушла в декрет и вернулась в тур на турнире в Индиан-Уэллсе 2018 года. Тогда её пауза в выступлениях составила больше года.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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