Жена Джоковича оригинально поздравила мужа с победой на Уимблдоне

Елена Джокович, жена Новака Джоковича, оригинально поздравила своего мужа с его седьмой победой на Уимблдоне, сравнив его с Джеймсом Бондом («агент 007»).
«007. Джокович. Новак Джокович», — написала Елена Джокович у себя в социальных сетях.
Фото: из социальных сетей Елены Джокович
Напомним, в финале Уимблдона-2022 Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. На пути к трофею Новак обыграл таких теннисистов, как Квон Сон У (Республика Корея), Танаси Коккинакис (Австралия), Миомир Кецманович (Сербия), Тим ван Рейтховен (Нидерланды), Янник Синнер (Италия), Кэмерон Норри (Британия) и Ник Кирьос (Австралия).
Фото: из социальных сетей Елены Джокович
Недавно пара отмечала восьмую годовщину свадьбы.
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