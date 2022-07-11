Жена Джоковича оригинально поздравила мужа с победой на Уимблдоне

Елена Джокович, жена Новака Джоковича, оригинально поздравила своего мужа с его седьмой победой на Уимблдоне, сравнив его с Джеймсом Бондом («агент 007»).

«007. Джокович. Новак Джокович», — написала Елена Джокович у себя в социальных сетях.

Фото: из социальных сетей Елены Джокович

Напомним, в финале Уимблдона-2022 Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. На пути к трофею Новак обыграл таких теннисистов, как Квон Сон У (Республика Корея), Танаси Коккинакис (Австралия), Миомир Кецманович (Сербия), Тим ван Рейтховен (Нидерланды), Янник Синнер (Италия), Кэмерон Норри (Британия) и Ник Кирьос (Австралия).

Фото: из социальных сетей Елены Джокович

Недавно пара отмечала восьмую годовщину свадьбы.