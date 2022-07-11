Шарапова одним эмодзи отреагировала на пост жены Джоковича после его победы на Уимблдоне

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова одним эмодзи отреагировала на пост в соцсетях Елены Джокович, супруги 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, после того как сербский теннисист завоевал титул на Уимблдоне 2022 года. Ранее Елена Джокович написала «Чемпион Уимблдона 2022 года» и прикрепила текст к фото с Новаком, сделанному сразу после финала.
Шарапова оставила в комментариях эмодзи «улыбающееся лицо с сердечками».
Фото: из личного архива елены джокович
Напомним, 35-летний Новак Джокович в седьмой раз завоевал титул на Уимблдоне. Он четыре раза подряд выигрывает этот турнир. Что касается 27-летнего Кирьоса, то он впервые дошёл до финала турнира «Большого шлема».
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
- 11 июля 2022
-
11:27
-
11:18
-
10:46
-
10:45
-
10:22
-
10:13
-
10:09
-
10:08
-
09:52
-
09:43
-
09:29
-
09:08
-
08:59
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
07:57
-
07:32
-
07:18
-
00:53
-
00:30
- 10 июля 2022
-
23:48
-
23:25
-
22:53
-
22:29
-
22:22
-
21:58
-
21:37
-
21:14
-
21:05
-
20:52
-
20:21
-
20:09
-
20:04
-
19:58