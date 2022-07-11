Отец Карацева — об обвинениях против его сына: этого просто не может быть

Отец российского теннисиста Аслана Карацева прокомментировал обвинения, выдвинутые в сторону его сына.
«Этого просто не может быть, поэтому даже рассказать нечего. Разговора с Асланом у меня не было, потому что во время турниров я ему не звоню. Да и спрашивать даже не хочу, потому что это неправда. Разговора с Шамилем Анвяровичем (Тарпищевым, главой Федерации тенниса России) тоже не было, потому что мы решили не придавать значения этой истории», — приводит слова Карацева-старшего «Матч ТВ».
Напомним, ранее появилась информация о случаях договорных матчей в теннисе. В числе подозреваемых оказались грузинский теннисист Николоз Басилашвили и россиянин Аслан Карацев, а также их бывший тренер Егор Яцюк. Утверждается, что Яцюк предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата. Авторы расследования ссылаются на данные ITF.
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