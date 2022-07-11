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В «Милане» обратились к Новаку Джоковичу, который выиграл Уимблдон

В «Милане» обратились к Новаку Джоковичу, который выиграл Уимблдон
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Пресс-служба футбольного клуба «Милан» оставила комментарий под постом в соцсетях 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. Вчера, 10 июля, Джокович со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдона.

«Поздравления королю Уимблдона», — отмечается в комментарии пресс-службы «Милана».

Напомним, 35-летний Новак Джокович в седьмой раз завоевал титул на Уимблдоне. Он четыре раза подряд выигрывает этот турнир. Что касается 27-летнего Кирьоса, то он впервые дошёл до финала турнира «Большого шлема».

Семикратный! Джоковича в финале Уимблдона не остановили даже крики Кирьоса Семикратный! Джоковича в финале Уимблдона не остановили даже крики Кирьоса

Также посмотрите видео о том, как Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:

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