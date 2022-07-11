Новак Джокович поздравил Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поздравил 23-го номера рейтинга WTA представительницу Казахстана Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне. Напомним, Джокович также выиграл Уимблдон 2022 года.
«Поздравляю», — написал он в своих соцсетях, прикрепив текст к фото с Рыбакиной.
Фото: из соцсетей новака джоковича
Напомним, Рыбакина, которая в финале обыграла Онс Жабер из Туниса, впервые одержала победу на Уимблдонском турнире, Новак Джокович — в седьмой раз. Он четыре раза подряд выигрывает этот турнир. Что касается 27-летнего Ника Кирьоса, который был соперником Джоковича в решающем матче, то он впервые дошёл до финала турнира «Большого шлема».
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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