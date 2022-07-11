Ник Кирьос нашёл позитив в поражении от Новака Джоковича в финале Уимблдона
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45-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос сумел найти позитив в том, что потерпел поражение от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в финале Уимблдона. 27-летний Кирьос проиграл 35-летнему Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).
По словам Кирьоса, если бы он завоевал титул, ему не хватало бы мотивации в дальнейшем.
«Мне кажется, если бы я выиграл этот турнир «Большого шлема», мне бы не хватало мотивации, если честно. Мне было бы очень тяжело возвращаться к другим турнирам, будучи, скажем, 250-й ракеткой мира. Я как бы достиг бы величайшей вершины в теннисе», — приводит слова Ника Кирьоса Tennis.com.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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